1 weiterer Medieninhalt

Sicherheitstag auf dem Münsterplatz Bild-Infos Download

Ulm (ots) - Der Ulmer Sicherheitstag zieht Jahr für Jahr viele Besucher an. Denn die Angebote auf dem Ulmer Münsterplatz sind spannend. Für alle Altersgruppen ist etwas geboten: Bärenklinik, Kasperle und das Polizeimotorrad für Kinder, spezielle Tipps für Senioren, aber auch Infos zu allen Themen wie Sicherheitsgurt, Gefahren im Gleis und auf der Straße, Erste Hilfe und Rettung, Alkohol und Drogen am Steuer, Sicherheit in Haus und Auto, zum Brandschutz, zur Ladungssicherung, zum Opferschutz. Darüber hinaus können sich Besucher auf der der Feuerwehrleiter einen Überblick verschaffen, selbst erleben, wie Alkohol und Drogen auf Fahrer wirken, bei der Rettung nach einem Unfall zuschauen und erleben, wie man helfen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Geehrt werden im Rahmen des Sicherheitstags auch wieder Bürger, die sich mit Zivilcourage für ihre Mitmenschen eingesetzt haben.

Begleitet und vor Ort moderiert wird der Ulmer Sicherheitstag von Radio Donau 3 FM.

Wer gut aufpasst und die Fragen im Quiz richtig beantwortet hat gute Chancen, einen Mitflug im Polizeihubschrauber zu gewinnen. Wer von all dem Hunger und Durst bekommt wird ebenfalls gut versorgt.

All dies gibt es auf dem 12. Ulmer Sicherheitstag am Sonntag, 16. September, von 11 bis 17 Uhr, auf dem Ulmer Münsterplatz.

Uwe Krause, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell