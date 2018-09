Ulm (ots) - Der Besitzer der Bienenvölker stellte gegen 18 Uhr fest, dass vier Völker zusammen mit ihren Beuten, wie die Bienenstöcke genannt werden, fehlen. Die Völker befanden sich am Waldrand nahe des Kaisersträßle. Der Besitzer hatte jedoch schnell einen Verdacht, wer die Tiere gestohlen haben könnte. Er verständigte die Polizei. Diese überprüfte den Hinweis. Im Hof des Verdächtigen im Kreis Göppingen fanden die Polizisten die vier Völker samt den Beuten. Da die Beuten Eigenbau waren, waren sie schnell und zweifelsfrei dem Besitzer zugeordnet. Die Bienen sind jetzt wieder an ihrem Platz am Waldrand. Den 66-Jährige erwartet nun eine Anzeige.

