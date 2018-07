Ulm (ots) - Die Bewohner des Hauses am Schlossberg hatten gegen 14 Uhr das Haus verlassen. Sie hatten jedoch die Haustür nicht verschlossen. Auch die Tür zu Wohnung war nur ins Schloss gezogen. So kam der Unbekannte in den kommenden zwei Stunden recht einfach in die Wohnung. Er durchsuchte die Zimmer und fand das Geld der Bewohner. Auch eine Flasche Parfüm nahm der Dieb mit. Die Bewohnerin erkannte gegen 16 Uhr einen Mann auf ihrem Balkon, als sie zum Haus zurückkam. Der sei daraufhin sofort geflüchtet. Sie konnte lediglich angeben, dass der Unbekannte kurze schwarze Haare hat und ein blaues T-Shirt trug. Die Polizei in Munderkingen ermittelt jetzt wegen des Einbruchs und sucht den Täter. Dazu hoffen die Ermittler auch auf Hinweise von Zeugen: Wer am Sonntagnachmittag am Schlossberg in Oberstadion verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 07393/91560 zu melden.

Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl gibt die Polizei folgende zehn goldene Regeln für ein sicheres Zuhause:

- Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie immer, wer ins Haus will, bevor Sie die Tür öffnen. - Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus oder auf dem Grundstück und sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an. - Schließen Sie Ihre Wohnungseingangstür immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht nur "ins Schloss fallen". Auch Keller- und Speichertüren sollten immer verschlossen sein. - Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung: Einbrecher kennen jedes Versteck. - Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster und Balkontüren besonders schnell. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Lassen Sie z. B. den Briefkasten leeren. - Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn wichtige Telefonnummern aus, unter denen Sie im Notfall erreichbar sind. - Bieten Sie Senioren aus Ihrer Nachbarschaft an, bei Ihnen anzurufen, wenn Fremde in deren Wohnung wollen. - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Versuchen Sie niemals, Einbrecher festzuhalten! - Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung.

Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter www.k-einbruch.de.

++++++++++ 1278127

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell