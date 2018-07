Ulm (ots) - Am Sonntagmorgen bemerkte ein Zeuge in den Bergwiesen, dass aus der Gaststätte mehrere Dinge fehlten. Nach kurzer Suche stellte er fest, dass Unbekannte die Kellertüre aufgebrochen hatten. Durch diese gelangten die Diebe ins Innere des Gebäudes. Auf der Suche nach Beute wurden sie fündig. Die Diebe nahmen eine Kasse, Zigaretten und Süßigkeiten mit. Jetzt ermittelt die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) und ist auf der Suche nach den Unbekannten. Sie warnt davor, über Nacht oder freie Tage in Lokalen oder Geschäftsräumen Geld zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen.

Tipps zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl geben bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Geislingen und Umgebung ist diese unter Tel. 07161/63-2205 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++ 1276695

Dominik Köhler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell