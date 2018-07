POL-UL: (UL) Laichingen - Durchgehendes Pferd verursacht Schaden

Ulm (ots) - Einen ungewöhnlichen Unfall vermeldet die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Danach war am Samstagabend gegen 19:30 Uhr eine 58-jährige Frau mit einem Einspänner, einer Kutsche mit einem Zugpferd, unterwegs. Sie befuhr mit ihrer Kutsche die Laichinger Steiglestraße und wollte in die Straße Am Schragengarten abbiegen. Das Pferd, das an der Kutsche gerade eingelernt wird, verweigert jedoch und geht durch. Dabei kommt die Kutsche von der Straße ab und kollidiert mit einem Wiegehäuschen. Die Fahrerin wird vom Bock geschleudert und wird leicht verletzt. Das Pferd zieht sich eine Kopfplatzwunde zu. Es entsteht am Wiegehäuschen und an der Kutsche in Schaden von ca. 2.000 EUR.

++++++++++++++++++++++++1273320 Polizeiführer vom Dienst/Fö

Tel.: 0731/188-1111

ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell