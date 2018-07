POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrerin kam auf Gegenfahrspur und wurde schwer verletzt

Ulm (ots) - Am Freitagmittag, gegen 14.30 Uhr, fuhr eine 43-Jährige von Ulm-Wiblingen in Richtung Neu-Ulm. In der Ulmer Straße kam sie aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem VW Golf vollständig auf die Gegenfahrspur. Die 36-jährige Fahrerin eines Renault Twingo im Gegenverkehr erkannte die Situation und versuchte durch eine Vollbremsung und Ausweichbewegung einen Zusammenstoß zu verhindern. Beide Autos stießen aber doch zusammen und kamen ins Schleudern. Der VW Golf prallte gegen den Bordstein und überschlug sich. An beiden Autos entstand ein Totalschaden von zusammen 10.000EUR. Die Unfallverursacherin wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik eingeliefert. Die Twingo-Fahrerin im Gegenverkehr wurde nur leicht verletzt. Zur Bergung der Unfallverursacherin musste die Feuerwehr eingesetzt werden. Ein Notarzt und zwei Rettungswagen versorgten die Verletzten.

