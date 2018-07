POL-UL: (GP) Uhingen - Betrunkene Autofahrerin flüchtet vor der Polizei Baden-Württemberg

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, kurz vor 03.00 Uhr, wollte eine Polizeistreife einen Skoda kontrollieren. Dieser war auf einem Feldweg von Faurndau kommend in Richtung Uhingen gefahren. Nach dem Kreisverkehr mit der Alemannenstraße wurde das Auto in der Schwabenstraße kurz aus den Augen verloren. Unmittelbar danach stand der Skoda in der Keltenstraße entgegen der Fahrtrichtung geparkt. Im Auto befanden sich mehrere Bierdosen und eine leere Flasche Magenbitter. Im Zuge der Ermittlungen konnte die 26-jährige Halterin des Autos in der Nähe zu Fuß angetroffen werden. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde eine Blutprobe erhoben. Ihren Führerschein darf sie vorläufig noch behalten.

