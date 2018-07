POL-UL: (GP) Ebersbach - Zwei Jugendliche beschädigen Auto und flüchten mit frisiertem Roller

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, kurz vor 01.00 Uhr, war ein Mitsubishi in der Stuttgarter Straße geparkt. Ein Zeuge wurde aufgrund von ungewöhnlichen Geräuschen auf eine Person aufmerksam, di Zierleisten am Dach entfernte. Als er ihn ansprach, nahm dieser reißaus und flüchtete um die Ecke. Dort wartete ein zweiter Jugendlicher mit einem schwarzen Roller. Sie flüchteten auf dem Radweg in Richtung Reichenbach. Der schwarze Roller hatte auffallend rote Streifen und fuhr offensichtlich schneller als normal. Er hatte auch kein Kennzeichen angebracht.

