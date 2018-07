Ulm (ots) - Mit dem VW war ein 43-Jähriger in der Ulmer Straße in Wiblingen unterwegs. Er fuhr gegen 14.30 Uhr in Richtung Illerbrücke. Unterwegs geriet er auf die Gegenspur. Dort stieß er frontal mit einem Renault zusammen. Anschließend geriet der VW rechts gegen den Randstein. Dort überschlug sich das Auto. Kopfüber blieb es liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Renaultfahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Beiden in Kliniken. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Spurensicherung und bis zur Bergung der Fahrzeuge blieb die Ulmer Straße blockiert. Gegen 16 Uhr war die Straße dann wieder frei. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

