POL-UL: (UL) Ehingen - Unbekannter zerkratzt Auto

Ulm (ots) - Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Samstag in der Ehinger Georg-Zoller-Straße einen geparkten Pkw Citroen zerkratzt. Der Schaden an der linken Seite beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Die Polizei ermittelt.

++++++++++++++++++++++++1270864

Polizeiführer vom Dienst/Fö

Tel.: 0731/188-1111

ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell