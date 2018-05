Ulm (ots) - Gegen 12 Uhr fuhr ein Roller in der Beethovenstraße in Richtung Stadtmitte. Weil die Fahrerin nach links in die Haydnstraße abbiegen wollte, blinkte sie und ordnete sie sich in der Fahrbahnmitte ein. Das sah eine Daciafahrerin nicht. Die 63-Jährige war hinter dem Zweirad unterwegs und wollte es überholen. Sie prallte gegen die Peugeot. Die 15-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 1.500 Euro.

