Ulm (ots) - Gegen 13.30 Uhr stoppte ein Mercedes an der roten Ampel im Bismarckring. Er war in Richtung Gigelberg unterwegs. Eine Opelfahrerin sah die Bremslichter und hielt ebenfalls an. Den stehenden Astra sah ein 75-Jähriger zu spät. Der VW-Fahrer fuhr auf den Pkw und schob ihn auf den Daimler. Die Opellenkerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte die 25-Jährige in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 11.000 Euro.

