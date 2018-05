Ulm (ots) - Gegen 22.15 Uhr fuhr eine Honda von Biberach in Richtung Ehingen. In der Alten Biberacher Straße war ein BMW unterwegs. Dessen Fahrer bog an der Einmündung nach links in Richtung Biberach ab. Dabei achtete der 51-jährige Fahrzeuglenker nicht auf die Vorfahrt des Zweirades. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte den 54-Jährigen in eine Klinik. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschleppunternehmen bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 4.000 Euro.

Autofahrern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Kradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es jetzt: Lieber einmal mehr und genauer schauen. Damit alle sicher ankommen.

