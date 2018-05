Ulm (ots) - Gegen 12.15 Uhr war der Radfahrer in der Clichystraße unterwegs. Am Straßenrand parkte ein Opel. Dessen Fahrer wollte aussteigen und öffnete deshalb seine Tür. Den Radfahrer hatte der 47-Jährige nicht gesehen. Der prallte gegen die Fahrertür und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Krankenwagen brachte den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 700 Euro.

Autofahrern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Radfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es jetzt: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

