POL-PDNR: Fahrbahnteiler auf der B 256 bei Oberlahr überfahren

Oberlahr (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, hat vermutlich in der Nacht von Dienstag 27.02.2018, auf Mittwoch 28.02.2018, ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den Fahrbahnteiler in Höhe Bruchermühle beschädigt. Hierbei wurden zwei Verkehrszeichen zerstört. Es konnten an der Unfallstelle rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

