Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Weilimdorf / West (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (17.07.2026) und Sonntag (19.07.2026) in eine Wohnung an der Mittenfeldstraße und ein Einfamilienhaus an der Gustav-Siegle-Straße eingebrochen. An der Mittenfeldstraße hebelten die Einbrecher zwischen Freitag 15.30 Uhr und Samstag 00.50 Uhr die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss auf, durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von zirka 2.000 Euro. An der Gustav-Siegle-Straße schlugen die Diebe zwischen Freitag 14.30 Uhr und Sonntag 15.30 Uhr die Terrassentüre ein, gelangten so in das Haus und stahlen Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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