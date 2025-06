Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Süd (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (15.06.2025) und Montag (16.06.2025) in ein Mehrfamilienhaus an der Liststraße und in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Maybachstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten am Montag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr eine Wohnungstüre in dem Haus an der Liststraße auf und durchsuchten sämtliche Räume. An der Maybachstraße gelangten die Einbrecher zwischen 18.30 Uhr und 14.55 Uhr über eine Tiefgarage in das Wohngebäude. Auf unbekannte Weise verschafften sie sich Zutritt zu einer Wohnung und gelangten über den Balkon in die danebengelegene Wohnung. Sie durchsuchten jeweils die Räume und flüchteten unerkannt. In beiden Fällen ist das erbeutete Diebesgut Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

