Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein 81 Jahre alter Renault-Fahrer und ein 79 Jahre alter VW-Fahrer sind am Mittwochabend (09.03.2022) in der Reutlinger Straße auf Höhe Große Falterstraße frontal zusammengestoßen. Der 81-Jährige war gegen 16.45 Uhr in der Reutlinger Straße in Richtung Hoffeldstraße unterwegs. Auf Höhe der Großen Falterstraße kam er in der Rechtskurve, mutmaßlich geblendet durch die tiefstehende Sonne, nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden VW des 79-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

