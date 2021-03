Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelec-Fahrer missachtet Vorfahrt

Karlsruhe (ots)

Ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe leicht verletzt. Der Zweiradfahrer war gegen 19:15 Uhr auf der Ostendstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Gottesauer Straße übersah er vermutlich den von rechts kommenden Mazda eines 41-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz vorhanden war. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell