POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht - Mann festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (08.12.2021) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Schozacher Straße im betrunkenen Zustand einen Unfall verursacht zu haben. Der 26-Jährige war mit seinem Renault gegen 22.30 Uhr in der Schozacher Straße aus Richtung Hallschlag unterwegs. An der Kreuzung zur Haldenrainstraße fuhr er offensichtlich ungebremst auf einen Peugeot auf, der sich auf der Rechtsabbiegerspur befand. Die 22 Jahre alte Peugeot-Fahrerin sowie ihre 25 Jahre alte Mitfahrerin sind dabei leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten die Fahrerin zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige, der offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, unter Alkoholeinfluss stand. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass der Tatverdächtige in den letzten Wochen gleich mehrere Verkehrsverstöße begangen sowie gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart nahmen die Beamten den 26-Jährigen, der sich einer Blutentnahme unterziehen musste, fest. Der wohnsitzlose serbische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (09.12.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

