Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Teststation in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Sonntag (06.09.2021) ein Corona-Testzelt an der Eberhardstraße in Brand geraten. Ein Mitarbeiter verließ gegen 01.00 Uhr die Station, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Beschädigungen hatte. Gegen 05.30 Uhr stellte eine Nachbarin fest, dass der Pavillon sowie ein Tisch und ein Blumenkübel angeschmort waren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

