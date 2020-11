Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb in Haft

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann hat bereits am Donnerstag (19.11.2020) in einem Bekleidungsgeschäft am Rotebühlplatz eine Jacke gestohlen und am Samstag (21.11.2020) versucht, im gleichen Laden eine weitere Jacke zu stehlen. Der 24-Jährige begab sich am Donnerstag mit einer Jacke im Wert von mehreren Hundert Euro in eine Umkleidekabine, wo er offenbar die Warensicherung entfernte, die Jacke an sich nahm und den Laden wieder verließ. Am Samstag gegen 13.30 Uhr entfernte er bei einer weiteren Jacke ebenfalls die Sicherung und legte sie vorerst in die Auslage zurück. Ein Angestellter erkannte den Tatverdächtigen wieder und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden bei dem 24-Jährigen Werkzeug und weitere neuwertige Kleidungsstücke, die aus anderen Bekleidungsgeschäften stammten. Der 24-jährige rumänische Staatsangehörige wurde am Sonntag (22.11.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

