Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter haben im in der vergangenen Woche (17.11.2020 bis 22.11.2020) einen Wohnwagen an der Straße Kleiner Ostring gestohlen. Der 50 Jahre alte Besitzer hatte seinen Wohnwagen das letzte Mal am vergangenen Dienstag, gegen 17.00 Uhr wahrgenommen. Der Anhänger befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem privaten Stellplatz im Freien. Am Sonntagmorgen, gegen 10.00 Uhr bemerkte der 50-Jährige den Diebstahl und erstatte Anzeige. Bei dem Wohnwagen handelt es sich um einen Anhänger der Marke "Knaus" in der Farbe Weiß mit blauen Applikationen sowie dem Kennzeichen "S-RI 8043". Zusätzlich hatte der Besitzer im vorderen Bereich des Anhängers einen Fahrradträger montiert. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen rund 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

