Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Autodiebe flüchten vor Polizeistreife - Zeugen gesucht

Stuttgart-FeuerbachStuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei bislang unbekannte mutmaßliche Autodiebe sind in der Nacht zum Samstag (21.11.2020) nach einem Zusammenstoß mit einer Polizeistreife vor den Beamten geflüchtet. Die Polizisten bestreiften gegen 02.25 Uhr einen Parkplatz am Triebweg, als ihnen das Auto der Marke Nissan Pathfinder entgegenkam. Als dessen Insassen die Polizei offenbar erkannten, sprangen sie aus dem noch rollenden Fahrzeug und flüchteten in Richtung Wiener Straße. Das Fahrzeug rollte weiter und auf den Streifenwagen auf, an welchem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Eine Verfolgung der Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass dieses kurz zuvor im Raum Schwieberdingen gestohlen worden war. Die zwei Männer werden beschrieben als etwa 16 bis 25 Jahre alt, von arabischem Aussehen mit schwarzen, kurzen Haaren. Sie trugen dunkle Hosen und dunkle Winterjacken ohne Fellbesatz. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell