Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Frau nach Messerstichen verstorben

Stuttgart-Nord (ots)

Die 42 Jahre alte Frau, die am Freitagabend (19.06.2020) an der Nordbahnhofstraße niedergestochen wurde, ist im Laufe des Sonntags (21.06.2020) verstorben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 20.06.2020). Der 52-Jährige tatverdächtige Afghane wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

