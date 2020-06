Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallflüchtigen ermittelt

Stuttgart-Süd (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben einen Autofahrer ermittelt, der am späten Freitagabend (19.06.2020) an der Straße Neue Weinsteige einen Fahrradfahrer überholt, touchiert und schwer verletzt zurückgelassen haben soll (siehe Pressemitteilung vom 20.06.2020). Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 40-Jährigen. Die Beamten durchsuchten am Samstag seine Wohnung und sicherten Spuren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

