Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Diskothek eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Samstag (30.11.2019) in eine Diskothek an der Heilbronner Straße eingebrochen. Der Täter schlug gegen 22.45 Uhr ein Fenster ein und gelangte über dieses in die Diskothek. Er durchsuchte die Gaststätte und warf in einem Nebenraum einen Kühlschrank um. Als er die Gaststätte ohne Beute wieder verließ, bemerkte er auf dem daneben liegenden Parkplatz eine Videokamera und durchschnitt das zugehörige Kabel. Er stahl mehrere Meter dieses Kabels und flüchtete im Anschluss unerkannt. Zu dem Einbrecher ist bislang keine Personenbeschreibung bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

