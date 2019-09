Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kinderwagen in Linienbus umgefallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Bremsmanöver in einem Linienbus ist am Mittwoch (04.09.2019) in der Zazenhäuser Straße ein Kinderwagen umgestürzt. Ein zwei Jahre alter Junge fiel hierbei aus dem Wagen und erlitt leichte Verletzungen, auch die 29-Jährige Mutter stürzte und verletzte sich leicht. Der Bus der Linie 53 fuhr gegen 11.35 Uhr von der Haltestelle Kelterplatz Richtung Zazenhausen. Kurz vor der Haltestelle Zuffenhausen Reibedanz bremste der Fahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache mehrmals stark. Hierbei fiel der Kinderwagen mitsamt dem Kind um. Anschließend stieg die Mutter mit ihrem Sohn an der Haltestelle aus und verständigte dann die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

