Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb greift in die Kasse

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (03.09.2019) in einem Discounter an der Augsburger Straße einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in die offene Kasse gegriffen und sich gegen das Festhalten durch den Kassierer und mehrere anwesende Kunden gewehrt zu haben. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 20.00 Uhr in dem Lebensmittelmarkt auf und begab sich mit einem Erfrischungsgetränk zur Kasse. Noch während ein Kunde seinen Einkauf bezahlte und der 30 Jahre alte Kassierer hierfür die Kassenschublade öffnete, griff der 25-Jährige unvermittelt in die Kasse, entnahm mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchtete Richtung Ausgang. Geistesgegenwärtig rannte der Kassierer dem Tatverdächtigen hinterher und umklammerte diesen noch vor Erreichen des Ausgangs. Da der 25-Jährige offensichtlich mit aller Kraft versuchte zu entkommen, eilten dem Mitarbeiter insgesamt vier Kunden zur Hilfe. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann schlussendlich fest. Der polizeibekannte deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (04.09.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell