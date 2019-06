Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schulen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Freiberg/-West (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (29.05.2019) und Montag (03.06.2019) in zwei Schulen an der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen, an der Silberburgstraße scheiterte ein Einbruchsversuch. An einer der Schulen an der Adalbert-Stifter-Straße drückten die Unbekannten ein Fenster samt Rahmen nach innen ein und gelangten so in die Räume der Lehrküche. Sie stahlen einen Laptop und eine Kamera im Wert von mehreren Hundert Euro, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro. An einer weiteren Schule an der Adalbert-Stifter-Straße gelangten die Täter offenbar durch eine unverschlossene Tür ins Gebäudeinnere. Dort öffneten sie Zimmertüren und Schränke, teilweise brachen sie diese auch auf. Sie stahlen eine Dose mit wenigen Euro Inhalt, der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 1.000 Euro betragen. An der Silberburgstraße versuchten die Unbekannten, eine Zugangstür zur Kantine aufzubrechen, sie scheiterten aber an deren Widerstandsfähigkeit. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 oder beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

