Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind am späten Sonntagabend (02.06.2019) in die Räume einer Wohngemeinschaft an der Nordbahnhofstraße eingebrochen. Ein 29 Jahre alter Mitbewohner hörte gegen 23.00 Uhr Geräusche auf dem Flur. Als er nachschaute traf er auf einen Mann und eine Frau, die zuvor die Wohnungstür aufgebrochen hatten und sofort flüchteten. Der Mann war etwa 180 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare und trug eine blau-weiße Footballjacke. Seine Komplizin war ebenfalls zirka 180 Zentimeter groß und trug dunkle Kleidung. Beide hatten die Kapuzen über den Kopf gezogen, waren möglicherweise mit einem Schal vermummt und trugen Rucksäcke. Eine Fahndung nach den Tätern, die offenbar nichts erbeuteten, verlief erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

