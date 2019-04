Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine 26 Jahre alte Autofahrerin hat am Dienstag (23.04.2019) in der Galileistraße einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Sie erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die 26-Jährige befuhr gegen 09.15 Uhr mit ihrem Hyundai die Galileistraße in Richtung Industriestraße, als sie aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle verlor und gegen zwei parkende Autos stieß. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf rund 23.000 Euro geschätzt.

