Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Samstag (20.04.2019) in eine Lagerhalle an der Rotenwaldstraße eingebrochen und hat eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Der Täter schlug gegen 03.35 Uhr offensichtlich mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und gelang so in das Innere des Gebäudes. An einem Tresen nahm er eine Geldkassette mit einem Kleinstbetrag an Münzgeld an sich. Eine Videoanlage dokumentierte das Tatgeschehen und zeigt einen etwa 175 bis 180 Zentimeter großen, schlanken Mann, der eine helle Sommerjacke sowie eine dunkle Hose mit Sportschuhen der Marke Nike trug. Neben schwarzen Handschuhen vermummte er sich mit einer Strumpfmaske mit Augenschlitzen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

