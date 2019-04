Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Entsorgte Grillkohle setzt Auto in Brand

Stuttgart-Degerloch/-Feuerbach (ots)

Offenbar nicht vollständig verglühte Grillkohle hat in der Nacht auf Dienstag (23.04.2019) im Altäckerweg einen geparkten Skoda in Brand gesetzt, auch an der Straße An der Burg setzte noch glühende Kohle eine Mülltonne in Brand. Ein 52 Jahre alter Mann hatte eigenen Angaben zufolge am Montagmittag (22.04.2019) gegrillt und die seiner Meinung nach erloschene Grillkohle am Abend in die Mülltonne geworfen. Offenbar war die Kohle jedoch noch nicht vollständig erloschen und glimmte weiter, bis sie gegen 01.25 Uhr zunächst die Mülltonne sowie zwei weitere, direkt daneben stehende Tonnen in Brand setzte. Die Flammen griffen schnell auf einen direkt daneben geparkten Skoda Superb über, der vollständig ausbrannte. Kunststoffteile eines neben dem Skoda geparkten Lexus wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro belaufen. An der Straße An der Burg leerte eine 83 Jahre alte Frau am Montagabend vermeintlich erkaltete Asche in eine Mülltonne. Im Laufe der Nacht verbrannte die Mülltonne in dem geschlossenen Mülltonnenunterstand vollständig.

