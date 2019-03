Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Kinder offenbar sexuell missbraucht - 25 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (25.03.2019) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zwei sechs und zwölf Jahre alte Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der 25-Jährige soll sich zwischen Anfang 2018 und Februar 2019 jeweils bei Besuchsaufenthalten in seiner Wohnung an den Mädchen vergangen und dies auch mit einem Mobiltelefon gefilmt haben. Nachdem sich die Sechsjährige ihrer Mutter offenbart hatte, alarmierte diese die Polizei. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen beschlagnahmten die Beamten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Der tatverdächtige Deutsche wird im Laufe des Dienstags (26.03.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

