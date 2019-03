Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart - West (ots)

Eine Leichtverletzte und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag (17.03.2019) in Stuttgart-West ereignet hat. Eine 22-jährige Mini-Fahrerin befuhr gegen 14:00 Uhr die Schlossstraße vom Vogelsang kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Silberburgstraße bog sie verbotswidrig nach links ab und kollidierte mit einer bevorrechtigten Stadtbahn, die parallel in gleicher Richtung fuhr und von einem 41 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

