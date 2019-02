Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Sexuelle Nötigung - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (26.02.2019) an der S-Bahn-Haltestelle Rohr einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der zuvor seine 20-jährige ehemalige Partnerin sexuell genötigt, verletzt und bedroht haben soll. Die 20-Jährige hatte die Wohnung des Tatverdächtigen in Stuttgart-Rohr am Abend zu einer Aussprache aufgesucht. Während des Gesprächs küsste der Tatverdächtige die Frau gegen ihren Willen. Zudem packte er sie mehrfach am Hals, würgte sie und berührte sie an der Brust und im Intimbereich. Die Frau rief um Hilfe und wehrte sich, schließlich ließ der Verdächtige von ihr ab. Anschließend verließen sie gemeinsam die Wohnung. Nachdem die Frau den Verdächtigen dazu bewegen konnte, getrennt weiter zu gehen, rief sie die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später, gegen 21.00 Uhr, fest. Der 22-jährige Pakistani wird am Mittwoch (27.02.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

