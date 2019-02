Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Schlägerei verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang nicht vollends geklärten Gründen ist es am Dienstagmorgen (26.02.2019) im Bereich einer Berufsschule in Feuerbach zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen gekommen, wobei es mehrere Verletzte gab. Vier Berufsschüler befanden sich gegen 08.10 Uhr auf dem Weg vom Wilhelm-Geiger-Platz zur Schule an der Leobener Straße. Dort wartete bereits eine Gruppe von fünf bis sechs Personen in einer Raucherecke des Pausenhofs auf die Schüler. Sie griffen diese wortlos und unvermittelt an, traktierten sie zunächst mit Fäusten, später auch mit Stöcken und anderen Gegenständen. Als Unbeteiligte eingriffen, flüchteten sie in Richtung Erich-Hermann-Weg. Drei der Angegriffenen mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

