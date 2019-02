Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Stuttgart-Rot (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag (26.02.2019) in einen Kiosk an der Haldenrainstraße eingebrochen. Der unbekannte Mann gelangte gegen 02.10 Uhr über das Dach in die Räumlichkeiten des Kiosks. Als er bemerkte, dass er eine Überwachungsanlage ausgelöst hat, floh er, ohne Beute zu machen. Der Täter war groß, schlank und dunkel gekleidet. Er trug Handschuhe und eine Mütze oder eine Kapuze. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 entgegen.

