Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 53-Jähriger offenbar Opfer seiner Drogensucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein 53 Jahre alter Mann ist am Dienstag (19.02.2019) offenbar an den Folgen seiner Drogensucht gestorben. Ein Nachbar fand den 53-Jährigen gegen 09.00 Uhr leblos in seiner Wohnung an der Nähterstraße. Eine alarmierte Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge starb der 53-Jährige an den Folgen seiner Drogensucht. Ein von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes toxikologisches Gutachten soll nun Klarheit über die genaue Todesursache bringen.

