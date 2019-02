Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Überfälle im Mittleren Schlossgarten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Montag (25.02.2019) in der Nähe der Willy-Brandt-Straße, beim Planetarium zwei Männer im Alter von 16 und 18 Jahren beraubt und dies etwas später bei zwei 24-jährigen Männern versucht. Die 16 und 18 Jahre alten Männer waren gegen 19.05 Uhr zu Fuß in Richtung Planetarium unterwegs, als ihnen zwei unbekannte Täter mehrfach Drogen anboten. Obwohl die jungen Männer ablehnten, ließen die Unbekannten nicht locker und forderten schließlich unter Androhung von Gewalt Geld von den beiden. Von den Drohungen beeindruckt, gaben diese knapp 50 Euro heraus. Daraufhin gingen die Unbekannten davon. Die beiden Männer wurden von den Opfern wie folgt beschrieben: Südeuropäisches Erscheinungsbild, zwischen 20 und 22 Jahre alt, einer zirka 180 Zentimeter groß, brauner Vollbart, kurz geschnittenes Haar, bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke. Er gab als Namen 'Mert' an. Der andere hatte kurzes Haar, war zirka 185 Zentimeter groß, zwischen 20 und 22 Jahre alt, bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke und trug eine braune Einkaufstüte aus Papier bei sich. Möglicherweise kommen die gleichen Täter für eine weitere Tat gegen 21.15 Uhr an der gleichen Örtlichkeit in Betracht. Die zwei 24 Jahre alten Männer hielten sich dort auf, als sie von zwei Unbekannten penetrant um fünf Euro angebettelt wurden. Nachdem die 24-Jährigen kein Geld herausgeben wollten und weiterliefen, drohten die Täter Gewalt an und näherten sich den Männern immer mehr. Diese rannten schließlich davon und trafen auf eine weitere Personengruppe, bei denen sie Unterstützung bekamen. Die Unbekannten flüchteten unerkannt. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

