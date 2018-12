POL-S: Mutmaßlich Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (06.12.2018) an der Einmündung Sparrhärmlingweg und Hallschlag haben eine 25-jährige Rover-Fahrerin und ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer Verletzungen erlitten. Die 25-Jährige befuhr gegen 16.15 Uhr den Sparrhärmlingweg und missachtete offenbar an der Straße Hallschlag die Vorfahrt des 37-Jährigen, der aus Richtung Löwentorstraße kam. Rettungskräfte waren vor, kümmerten sich um die beiden und brachten sie in Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Durch den Unfall und die anschließenden Maßnahmen kam es zu Einschränkungen im Feierabendverkehr. Die Räumarbeiten dauern noch an.

