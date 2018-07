POL-S: Trickdiebin erbeutet hochwertige Uhr

Stuttgart-Mitte (ots) - Erneut hat eine unbekannte Trickdiebin am Freitag (06.07.2018) in der Eduard-Breuninger-Straße einen Senior bestohlen und eine hochwertige Armbanduhr erbeutet. Die Unbekannte fragte den 71-Jährigen in gebrochenem Englisch nach dem Weg zum Hauptbahnhof. Nachdem die Ehefrau des Seniors der Dame den Weg erklärt hatte, bedankte diese sich überschwänglich, umarmte den Mann und küsste ihn auf die Wange. Später stellte der 71-Jährige das Fehlen seine Armbanduhr der Marke Lange & Söhne, Model Lange 1 Time Zone, mit einem Zeitwert von rund 25.000 Euro fest. Die Diebin soll zirka 160 Zentimeter groß und 40 Jahre alt sein. Sie hatte schwarze, zusammengebundene Haare und große dunkle Augen sowie einen dicken Bauch. Sie trug zur Tatzeit ein knielanges Shiftkleid mit schwarz-weiß-gemusterten Rauten. Zeugenhinweise nimmt die ermittlungsführende Dienststelle unter der Rufnummer +4971189904430 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell