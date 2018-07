POL-S: Mutmaßliche Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (07.07.2018) drei 20, 25 und 26 Jahre alte Männer im Hinterhof einer Diskothek an der Turmstraße vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, dort mit Drogen gehandelt zu haben. Eine Fußstreife entdeckte die drei Männer gegen 00.05 Uhr, als sie gerade auf einer Treppe sitzend verschiedene drogenverdächtige Substanzen in dafür typische Behältnisse portionierten und verpackten. Sie beschlagnahmten die Verpackungs- und Portionierungsutensilien und mehr als 17 Gramm der verdächtigen Substanzen, die Männer nahmen sie für weitere Maßnahmen mit aufs Revier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf die Straße entlassen.

