POL-S: Geschwindigkeitskontrollen

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Beamte der Verkehrspolizei haben am Donnerstagabend (03.05.2018) auf der Bundesstraße 14 in Richtung Stuttgart Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Beamten überwachten den Verkehr kurz vor der Ausfahrt Benzstraße mit einem stationären Blitzgerät. Zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht passierten rund 1.200 Fahrzeuge die Messanlage von denen 206 deutlich zu schnell waren. Zwölf Raser erwartet nicht nur eine empfindliche Geldbuße und Punkte in Flensburg sondern auch ein Fahrverbot.

