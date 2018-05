POL-S: Rotlicht übersehen - mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Eine 68 Jahre alte Honda-Fahrerin hat am Freitagvormittag (04.05.2018) im Kreisverkehr Industriestraße/Am Wallgraben offenbar das Rotlicht der Ampel übersehen und ist mit einer Stadtbahn der Linie U12 kollidiert. Die Frau war gegen 10.00 Uhr mit ihrem Honda Jazz von der Industriestraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Der Kreisverkehr wird entlang der Straße Am Wallgraben von den Stadtbahngleisen durchquert, weshalb in diesem Ampeln installiert sind. Offenbar übersah die 68-Jährige das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit der von rechts kommenden Stadtbahn, die Richtung Innenstadt unterwegs war. Die 68-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die 35-jährige Stadtbahnfahrerin und die rund 15 Fahrgäste der Bahn blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 36.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr gesperrt werden, dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

