POL-S: Motorradfahrer übersehen

Stuttgart-West (ots) - Ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Donnerstag (03.05.2018) beim Abbiegen auf die Magstadter Straße mit einem 24 Jahre alten Motorradfahrer kollidiert. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und ist von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 15.000 Euro beziffert. Der 61-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr von einem Parkplatz am Bärensee auf die Magstadter Straße ein und übersah den aus Richtung Schattenring kommenden Yamaha-Fahrer.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell