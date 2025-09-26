Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Bayern

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES)/Gauting (BY):

Nach einer aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Gauting abgängigen, aus Esslingen stammenden 16-Jährigen fahndet die Polizeiinspektion Gauting. Die Vermisste soll Bezüge nach Esslingen und nach Stuttgart haben, weshalb wir auf die nachstehende Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Bayern verweisen. Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/091466/index.html

Pressemeldung:

Gauting, Lkr. Starnberg, 26.09.2025

16-jähriges Mädchen aus Jugendhilfeeinrichtung vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Seit vergangenen Montag, den 22.09.2025 ist die 16-jährige Alizea Steppacher aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Gauting im Landkreis Starnberg abgängig. Das Mädchen stammt eigentlich aus Baden-Württemberg und könnte sich auch im Raum Stuttgart bzw. Esslingen aufhalten.

Personenbeschreibung: Alizea ist 165 cm groß, hat eine kräftige Statur und ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose.

Zeugenaufruf: Wer Angaben zum Aufenthaltsort zu der vermissten Jugendlichen geben kann, wird gebeten sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Polizeiinspektion Gauting

Telefon: 089 8931330

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell