POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Engstingen (RT): Mitfahrerin schwer verletzt

Eine 69 Jahre alte Mitfahrerin in einem Krankentransportfahrzeug ist am Mittwochvormittag auf der B312 zwischen Bernloch und Engstingen schwer verletzt worden. Die Frau wurde in einem Rollstuhl sitzend in einem dafür ausgerüsteten Renault Master eines Transportunternehmens transportiert, als der 66 Jahre alte Fahrer gegen 11.35 Uhr verkehrsbedingt am Ortseingang Engstingen bremsen musste. Dabei rutschte die Frau, die nach derzeitigen Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen durch den Fahrer offenbar nur unzureichend in ihrem Rollstuhl gesichert worden war, aus ihrem Krankenfahrstuhl. Beim Aufprall im Fahrzeug wurde sie so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (md)

Mössingen (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der K6934 ereignet hat. Ein 30-Jähriger war kurz nach 7.30 Uhr mit einem Citroen Xsara auf der Kreisstraße in Richtung Öschingen unterwegs. Im Bereich eines Schulzentrums geriet er wohl aufgrund eines Reifenplatzers auf die Gegenfahrspur und streifte die entgegenkommende Mercedes C-Klasse einer 31 Jahre alten Frau. Durch umherfliegende Splitterteile wurde auch der hinter dem Citroen fahrende Ford Focus eines 36-Jährigen beschädigt. Verletzt wurde niemand. Sowohl der Citroen als auch der Mercedes waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.500 Euro. (rd)

