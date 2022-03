Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gefährlich überholt und Unfall verursacht; Geräteschuppen aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Gefährlich überholt und Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen eine 58-jährige Autofahrerin nach einem Unfall, der sich am Donnerstagmorgen, um 9.45 Uhr, auf der B 296 zwischen Entringen und Pfäffingen ereignet hat. Die Frau war mit ihrem schwarzen Tesla mit Calwer Zulassung in Fahrtrichtung Pfäffingen unterwegs und setzte trotz Gegenverkehrs zum Überholen eines vor ihr fahrenden Lkw an. Zunächst brach sie das Überholmanöver scheinbar ab, scherte dann aber doch auf die Gegenfahrbahn aus. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der entgegenkommende, 34-jährige Fahrer eines Audi nicht nur stark abbremsen, sondern auch nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, wo der Wagen mit einem Schaden in noch unbekannter Höhe zum Stehen kam. Die Polizei sucht nun noch Zeugen des Unfalls. Besonders der Fahrer des überholten Lkw mit creme-rötlichem Auflieger und der Aufschrift einer unbekannten Spedition wird gebeten, sich unter Tel. 07073/915900 zu melden. (ak)

Rosenfeld (ZAK): Geräteschuppen aufgebrochen

Den Geräteschuppen einer Gaststätte in der Straße Am Wasserturm hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen. Nach 19.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Türe gewaltsam Zutritt zu dem Schuppen. Soweit bislang bekannt, ließ er dort einen Druckluftkompressor mitgehen. Ob sonst noch etwas fehlt, ist, unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Rosenfeld. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell